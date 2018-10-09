В Пензе прошел региональный форум бухгалтеров бюджетных и коммерческих организаций. Он стал одним из этапов марафона, который стартовал в середине сентября.

Организатор форума - Пензенская ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов - поставила перед собой задачу сплотить профессиональное сообщество региона.

Областная библиотека им. Лермонтова стала местом встречи бухгалтеров региона. На форум специалисты со всего региона приехали, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы ведения отчетности, и, главное, – узнать о новациях в профессиональной сфере. ВИП персонами встречи стали ведущие спикеры России, в числе которых - сотрудники Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Эта организация открыла свыше 400 учебных центров по всей стране.

«Бухгалтер по актуальным программам от грамотных преподавателей может получить самые последние сведения и по налогообложению, новостям бухучета и по другим программам, которые входят в его компетенцию, специализацию, и, таким образом, оставаться актуальным специалистом», - отметила директор Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Евгения Копосова.

По мнению экспертов, бухгалтер, чтобы оставаться профессионалом, должен повышать свою квалификацию ежегодно. В этом случае можно рассчитывать и на признание коллег, и на победы в отраслевых конкурсах. Сотрудник Управления ЗАГС Диана Ермолаева в 2006 году получила звание №Лучший бухгалтер России бюджетной организации», а в 2017-м была признана лучшим бухгалтером года в области.

«Для меня конкурс - это, прежде всего, самообразование. Вопросы с каждым годом становятся сложнее», - поделилась Диана Ермолаева.

Стать участником конкурса, который в этом году проходит в сентябре-октябре, может любой бухгалтер. Даже сейчас не поздно подключиться. Нужен лишь доступ к интернету.

«Конкурс будет проходить в 68 регионах. Вся информация о тестировании поступит в пензенскую ассоциацию профессиональных бухгалтеров. Сейчас уже зарегистрировано около 100 человек, которые прошли тестирование», - рассказал директор Пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Владислав Чернецов.

Награждение победителей конкурса профессионального мастерства пройдет 21 ноября на праздничном концерте, посвященном Дню бухгалтера. В прошлом году наш регион стал лучшим в номинации «Лучший бухгалтер России в коммерческих предприятиях», а пять пензенских бюджетных специалистов вошли в число лучших.