В Пензе прошел праздник, приуроченный 100-летию социальной службы

В Пензенском областном центре реабилитации провели спортивный праздник «Нет преград». Его приурочили к 100-летию социальной службы. В 1918-м Народный комиссариат государственного призрения был переименован в Народный комиссариат социального обеспечения. В это время социальная помощь стала пониматься намного шире, чем благотворительность.

Площадка перед Пензенским областным центром реабилитации на время превратилась в арену для спортивных баталий и активного отдыха людей с ограниченными возможностями в здоровья.

Торжественное открытие, праздничный концерт и самое интересное - гонки на колясках. Заезды в целях безопасности совершались по одному. Все как на обычных соревнованиях - учитывалась скорость преодоления дистанции. По соседству любители интеллектуальных видов спорта участвовали в турнирах по шахматам и шашкам, а те, для кого главное - сила, боролись, сцепившись ладонями. Юлия Минина, несмотря на инвалидность с детства, на соревнованиях чувствовала себя как рыба в воде. Сказала, что спорт - важная составляющая ее жизни.

«Люблю футбол и волейбол, уже год занимаюсь бочче. Для меня спорт - это что-то больше - смысл моей жизни», - сказала она.

В программе соревнований - турнир по бочче. Это новый для Пензы вид спорта. Во многом он схож с керлингом, то есть это игра на точность. Правда в качестве площадки выступает не ледовая арена, а нескользкая ровная поверхность, вместо тяжелых камней - кожаные мячи. Судья соревнований по бочче - участник Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года. После травмы в армии Федор Левин решил серьезно заняться спортом. Выбор пал на академическую греблю.

«Было огромное желание доказать, в первую очередь себе, что я на что-то способен в своем состоянии. За два с небольшим года успел три раза стать чемпионом России, завоевать бронзовые медали Кубка мира и поучаствовать в Паралимпийских играх», - рассказал он.

Впервые спортивный праздник «Нет преград» в Пензе провели в 2016 году, когда у наших спортсменов возникли трудности с участием в Паралимпиаде.

«К сожалению, некоторых спортсменов не допустили до участия. И, в качестве поддержи, мы решили провести такой праздник. Им понравилось, пациенты изъявили желание провести его еще, и мы, конечно, пошли им на встречу», - сказала директор Пензенского областного центра реабилитации Марина Танцырева.

Праздник «Нет преград» должен стать новой доброй традицией центра. В этом уверены участники соревнований.