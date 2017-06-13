В Пензе прошел праздничный фейерверк

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 июня 2017, 15:04Культура
С наступлением темноты многие пензенцы пришли на Юбилейную площадь, чтобы увидеть самое ожидаемое событие Дня города и Дня России - праздничный фейерверк.
Ровно в 22.00, как и было обозначено, небо озарилось первыми всполохами цветных огней. Фейерверк - одна из главных традиций празднования, которая объединяет тысячи горожан, собирающихся, чтобы полюбоваться красочным зрелищем.
13 июня 2017, 20:01В экокомплексе «Казеевка» прошел семейный праздник
13 июня 2017, 19:54«РенКапСтройПенза» отмечает десятилетие
13 июня 2017, 19:42«Дом.ru» устроил для пензенцев шоу с участием мультгероев
13 июня 2017, 19:38В Кузнецке открыли обновленную Доску почета
13 июня 2017, 19:33В Пензе вручили паспорта РФ уроженцам иностранных государств
13 июня 2017, 19:27На День города в Кузнецке выступил известный дуэт
13 июня 2017, 19:19В Пензе председателем Общественной палаты избран Владимир Подобед
13 июня 2017, 19:15В Пензе задержали иногородних наркосбытчиков