13 июня 2017, 15:04Культура В Пензе прошел праздничный фейерверк С наступлением темноты многие пензенцы пришли на Юбилейную площадь, чтобы увидеть самое ожидаемое событие Дня города и Дня России - праздничный фейерверк.

Ровно в 22.00, как и было обозначено, небо озарилось первыми всполохами цветных огней. Фейерверк - одна из главных традиций празднования, которая объединяет тысячи горожан, собирающихся, чтобы полюбоваться красочным зрелищем.

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