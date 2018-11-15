В Пензе определились первые финалисты региональной лиги КВН «Сура»

В Пензенской областной филармонии состоялась первая полуфинальная игра региональной лиги КВН «Сура». За право выступить в главной игре года боролись семь коллективов из Пензы, а также одна команда из Саранска.

Всего месяц назад команды завоевали право продолжить выступление в региональной лиге КВН «Сура». За это время ребятам нужно было подготовить новую программу, которая заставит смеяться как зрителей, так и членов жюри, ведь именно от их мнения зависит судьба путевок в финал.

По словам участников игры, они начали готовить материал задолго до того, как узнали, что будут играть в полуфинале. Первым конкурсом игры по традиции, стало приветствие.

Команде «Добро» из Саранска в четвертьфинале удалось впечатлить судей своим стилем. Во второй раз они привезли в Пензу еще больше шуток, чтобы этот визит не стал последним. Кстати, юмор ребят, в основном, о своем родном городе.

Самыми юными участниками первого полуфинала лиги КВН «Сура» стала команда «Кадетство» из Заречного. На одной сцене со студенческими коллективами они оказались благодаря успешному выступлению в лиге «Юниор». По словам опытных КВНщиков, их юмор отличается детской непосредственностью.

У команд, которые отстали от своих соперников по итогам приветствия, еще был шанс отыграться, ведь впереди их ждал СТЭМ [студенческий театр эстрадных миниатюр]. Чтобы получить максимальные баллы, ребята попросили помочь тех, кто уже закончил играть, однако, остался в памяти пензенского зрителя.

Не обошлось и без женских команд. Например, сборная Пензенского государственного технологического университета «Соблазн». Они не берут в коллектив парней, однако говорят, что пишут шутки именно для представителей сильного пола.

По итогам игры в финал должны были попасть четыре команды. Однако для пензенского КВНа уже стало традицией, что в следующий этап проходит больше участников, чем планировалось. Так произошло и на этот раз.

В решающей игре лиги КВН «Сура», которая состоится в декабре (16+), за путевку в Сочи поборются шесть участников первого полуфинала.