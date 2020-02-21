В Пензе прошел отборочный этап игры «Умники и умницы» среди школьников

В Пензе стартовал первый региональный отборочный этап интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского края» (12+). Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат шанс попасть в следующий тур.

В актовом зале Института регионального развития собрались самые эрудированные в вопросах истории школьники. Они съехались со всей области, чтобы поиграть в «Умников и умниц Сурского края». Рассчитывать на везение не пришлось, так как в этом соревновании важны собственные знания и хорошая память.

Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов, причем на обдумывание каждого дается не более 20 секунд. После блиц-викторины их ждет испытание - написание эссе по одной из четырех заданных тем.

Традиционно пензенские школьники считаются неплохими знатоками истории, литературы и вообще гуманитарных наук. Именно поэтому уже не первый год в Пензе финал игры ведет лично ее автор профессор Юрий Вяземский.

«Он отмечает, что наши школьники умные, также приезжает сюда, потому что получает здесь вопросную базу. В 2020 году он использовал во время игры задание из пензенского этапа», - рассказал руководитель регионального проекта «Интеллектуальная игра» Дмитрий Кондратов.

Из 121 участника по итогам сыгранного этапа дальше пройдут 25 человек. Весной их ждут новые интеллектуальные баталии, после которых будут отобраны три тройки игроков для участия в финале.