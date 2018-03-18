В Пензе прошел отбор на областной конкурс чтецов «Живая классика»

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» вышел на новый уровень. Школьный отбор позади и теперь ребята соревнуются на муниципальном этапе. Его участниками стали около 100 учеников пензенских школ.

В коридорах дома детского творчества витало волнение. Участники всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» ждали начала творческого состязания. За предстоящее выступление переживала и пятиклассница Виктория Троицкая. Девочка выбрала роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер «Поллианна» (0+).

«У нее умер отец, она радуется тому, что имеет. Приехала к тете и та была очень суровая, но Поллианна признательна ей за это», - рассказала Виктория Троицкая.



В городском этапе конкурса принимали участие около 100 школьников. Все они стали лучшими в своих школах.

Ученица 11 класса многопрофильной гимназии №13 Марина Журавлева представила на суд жюри отрывок из произведения Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» (16+). Девушка мечтает стать актрисой и не раз выступала на сцене. Именно это помогло ей побороть излишнее волнение.

«Для меня выучить монолог, рассказать его от себя, то есть присвоить себе текст - ничего не стоит. Он моментально ложиться на язык и говорю от всегда души, мне это несложно» - призналась она.

В 2018 году участники всероссийского конкурса в Пензе старались произвести впечатление на слушателей не только ораторскими способностями, но и выбором произведения. Глубину осмысления текста, отражение авторской позиции и воздействие на аудиторию оценивало компетентное жюри. В его состав вошли учителя-словесники.

«Выбор текста, его соответствие исполнителю, то есть его возможностям - очень важно. Это ощущается сразу, когда человек выходит и начинает читать», - пояснил председатель жюри муниципального этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Ольга Христолюбова.

Муниципальный этап проходил в два дня. Первое место между собой разделили три школьника. На втором оказались сразу шесть учеников. А «бронзу» завоевали пять юных пензенцев. Все ребята будут представлять город на областном этапе конкурса чтецов, который пройдет в начале апреля (6+).