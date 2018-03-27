В Пензе обсудили методы борьбы с контрафактным алкоголем

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27 марта 2018, 19:57Общество
Более 500 фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции и около 200 уголовных дел. Таковы в регионе данные статистики за 2017 год. О методах борьбы с контрафактным алкоголем представители сферы торговли и правоохранители говорили на круглом столе информационного агентства «Пенза-Пресс».
«По статье «Изготовление, сбыт поддельных или специальных марок или знаков соответствия либо их использование» за 2017 год было возбуждено 64 уголовных дела. По факту незаконного оборота привлекали к административной ответственности, а также составлено 173 протокола за нарушения в сфере оборота продукции», - прокомментировал заместитель начальника управления охраны общественного правопорядка и начальник отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Пензенской области Александр Минкин.
Специалисты отмечают, что самые распространенные нарушения - это продажа алкоголя несовершеннолетним, незаконная предпринимательская деятельность, а также производство, приобретение, хранение и перевозка товаров, не отвечающих требованиям качества. Таких фактов в 2017-м в Пензенской области было выявлено более 100.
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