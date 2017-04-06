06 апреля 2017, 20:12Культура В Пензе прошел очередной губернаторский бал В лучших традициях классических балов. В киноконцертном зале «Пенза» состоялся второй губернаторский бал. Его гостями стали активисты регионального отделения «Союза пенсионеров России» из всех районов области.

Легкость движений, несмотря на возраст. Представителей «Союза пенсионеров России» пригласили на губернаторский бал. На праздник пришли около 200 человек. Одна из гостей - Лариса Найниш, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой начертательной геометрии и графики Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Три года назад профессор увлеклась танцами, посещает студию «Комплимент».

«Возрождаем традицию балов XVIII-XIX веков. Это прекрасно, танцы были красивыми, где кавалеры были достойными и дамы были. Молодежь, которая ходит к нам, она как раз этими манерами всеми обладает», - отметила она.

Представители старшего поколения тщательно готовились к празднику. Танцы репетировали около шести месяцев. По словам организатора бала Екатерины Банновой, мероприятие планируют сделать ежегодным.

«Можно настроение людям поднять. Они все заводные, нарядные, красивые, забыли, где что у них болит. Теперь будут рассказывать и показывать своим внукам», - сказала председатель Пензенского регионального отделения «Союз пенсионеров России» Екатерина Баннова.

Во время праздника губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и инициативу по возрождению балов.

«Как здорово, что эти балы культивируются на пензенской земле. Как здорово, что наши ветераны, которые очень много сделали для развития городов, районов, населенных пунктов, работают на разных должностях и любят танцы», - сказал он.

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