В Пензе прошел областной фестиваль «Спас»

В областном центре состоялся традиционный фестиваль «Пензенский Спас». Он собрал сотни гостей и десятки мастеров различных ремесел. Кульминацией праздника стало выступление на главной сцене творческих коллективов региона и Заслуженного артиста России Валерия Семина.

Николай Петрович Шитов - глава целой династии пчеловодов. Он начал держать пасеку больше 30 лет назад. На праздник Спаса приезжает ежегодно, чтобы поделиться успехами своего немаленького хозяйства.

«Тяжелый труд - это не как многие думают, что купил улей, краник ввернул и мед капает. Перед этим нужно целый год усердно работать. Не подводим ни районную, ни областную администрации, представляем их на всех уровнях», - сказал он.

В самом начале выставку фестиваля посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Главу региона встречали хлебом-солью.

Иван Белозерцев обошел практически всю выставку. И везде его были готовы угостить яблоками, медом и другими дарами региона. А бессоновские пекари специально к празднику испекли огромный пирог. Чтобы его разрезать и раздать гостям, потребовалось около получаса.

«Праздник получился ярким, очень весело и детям, и взрослым. Песни, пляски, пирог очень вкусный», - сказала жительница Пензы Ангелина Лылина.

Постепенно внимание публики переместилось на главную сцену. Специальным гостем праздника стал Заслуженный артист России Валерий Семин.

В фестивале участвовали десятки гостей из разных районов области. Свои изделия демонстрировали народные умельцы, ремесленники и фермеры. Их труд в своем приветственном слове отметил глава региона.

«Удивляюсь порой, насколько жители региона - творческие люди. Сколько различных решений народного промысла здесь представлено. Спасибо вам за это. И очень важно, чтобы признанные мастера передавали свои навыки детям», - отметил губернатор.

«Пензенский Спас» получился по-настоящему семейным праздником. Взрослые пришли отдыхать с детьми, отчего атмосфера фестиваля была особенно теплой.