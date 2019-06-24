В Пензе прошел областной чемпионат по рыболовному спорту

В акватории Сурского водохранилища прошел чемпионат Пензенской области по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с лодки». За победу в турнире боролись десять команд из Пензы и Заречного.

Участники соревнований признаются, что такие турниры далеки от привычной романтики рыбалки. Здесь у них нет возможности забросить крючок в воду и часами ждать, пока клюнет хотя бы одна рыба. Кроме того, они не увезли улов домой: после взвешивания всю рыбу отпустили обратно в воду.

«Тут, в основном, собрались люди, которые уже насытились обычной рыбалкой и выясняют, кто из них лучше других ловит. А количество - не так принципиально. Хотя сегодня ребята, которые первое место заняли, они больше семи килограммов поймали в одном туре и вчера больше четырех», - рассказал заместитель председателя федерации рыболовного спорта Пензенской области Владимир Каржавин.

За время турнира каждый спортсмен успевал объехать на лодке большую часть водоема. Таким соревнованиям предшествуют дни тренировок, когда рыбаки по 12 часов проводят на воде. Они изучают виды рыб, места их наибольшей активности. Так, в Сурском водохранилище чаще всего можно поймать судака. Успех зависит от множества факторов - от видов лесок и карабинов до погодных условий. Однако, по словам рыбаков, никогда нельзя забывать и об удаче.

«Без везения никак. Бывает, что помимо обычных рыб попадаются еще и бонусные, крупные. То есть фактор удачи тоже влияет. На Волге поймал на семь килограммов щуку, а так судака здесь вытаскивал на четыре килограмма», - сказал участник чемпионата Пензенской области по рыбной ловле Александр Детков.



В чемпионате принимали участие десять команд, каждую из которых представляли два экипажа. Победителем турнира стала команда «Е-Дно» из Пензы. Следующий этап для спортсменов - чемпионат России (0+). Туда отправятся две сильнейшие команды по итогам региональных соревнований.