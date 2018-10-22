Пензенские чиновники провели субботник в Комсомольском парке

Дворы, улицы, а также скверы убирали не только жители города, но и представители власти. Так, Олимпийскую аллею и сквер «Журавли» привели в порядок депутаты и представители молодежных организаций, а в Комсомольском парке, который в скором времени ждет масштабная реконструкция, трудились сотрудники правительства Пензенской области.

Всех участников субботника угощали на полевой кухне горячей кашей и чаем. Но грел активистов, в первую очередь, труд. Убрать опавшую листву на Олимпийскую аллею вышли сотни пензенцев.

«Бегаем здесь, зарядкой занимаемся и гуляем с детьми. Считаю, что каждый более или менее здоровый гражданин должен помочь городу, выйти и внести свой вклад в общее дело», - отметил помощник председателя Законодательного Собрания Пензенской области Александр Шлыгин.

Коммунальщики не успевали за волонтерами, грузовики мгновенно заполнялись листьями. С такой же оперативностью работали и в сквере «Журавли». Там убирались депутаты и активная пензенская молодежь. Кстати, масштабную акцию провели в преддверии векового юбилея Комсомола.

«Этот праздник объединил многие политические силы, ведь миллионы юношей и девушек прошли школу Комсомола, и сегодня они передают свой опыт подрастающему поколению», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В честь предстоящего праздника главный субботник провели в Комсомольском парке. Граблями там орудовали представители регионального правительства.

«При нашей работе, к сожалению, не хватает физических нагрузок, да и погода позволяет, рады такой возможности, поэтому настроение замечательное», - признался заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Напомним, что свое историческое название «Комсомольский» парк вновь обрел 31 августа, когда это предложение единогласно поддержали депутаты Гордумы. О переименовании просили бывшие первые секретари обкома ВЛКСМ Пензенской области на личном приеме губернатора. Иван Белозерцев также распорядился предусмотреть в областном бюджете средства на реконструкцию парка, которую должны начать в 2019 году. Его планируют полностью преобразить, создать новые зоны отдыха, установить архитектурные объекты и карусели. К разработке проекта уже приступили.

«Сегодня администрация Пензы, депутатский корпус Гордумы и сотрудники правительства разрабатывают план благоустройства парка. Есть интересные идеи. Думаю, что губернатор озвучит их позже, в преддверии 100-летия Комсомола», - рассказала первый заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

До конца месяца в Комсомольском парке могут появиться арт-объекты советской эпохи. Об этом на своей странице в Twitter написал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона предложил в честь 100-летия Комсомола провести в парке праздничную акцию.