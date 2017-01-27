27 января 2017, 19:38Общество В Пензе прошел митинг у памятника героям-блокадникам 27 января в России отмечают День воинской славы. Ровно 73 года назад закончилась самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества - блокада Ленинграда фашистскими захватчиками. Освобождение города-героя празднуют по всей стране. В Пензе торжественный митинг прошел у памятника героям-блокадникам на Западной поляне.

Сание Янбиковой было всего три года, но тот день никогда не сотрется из ее памяти. В далеком 1943 году в блокадном Ленинграде на ее глазах от голода умерла мама. Тех, кому повезло остаться в живых, эвакуировали в разные города страны. Для блокадников, чьим родным домом стала Пенза, главное место встречи - памятник Героям на улице Ленинградской.



«Конечно, вспоминаю. Слово «блокада», как услышу - для меня не знаю что, и во сне мне этот гром слышится. Это для меня знаменательный день, я жду его, жду, чтобы пригласили нас, на открытие была. В прошлом году на митинге была и сейчас», - сказала Сания Янбикова.

В Пензе обрели новый дом и шанс на мирную жизнь около шести тысяч ленинградцев - стариков, женщин и детей. Из осажденного города вывозили и промышленные предприятия.

«Около 15 предприятий, которые были эвакуированы в Пензу, обрели вторую жизнь и вместе с нашим героическим народом работали на общую победу в годы Великой Отечественной войны», - рассказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Почтить память жертв блокадного Ленинграда пришли студенты и школьники. Для молодежи оборона города на Неве - не просто страницы из истории, а пример стойкости и мужества народа.

«Я не знаю, как вообще можно пережить это. Очень страшное время было, и те люди, которые прошли через это – герои. То, что они совершили - великий поступок», - сказала жительница г. Пензы Валерия Лукьянова.



Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов. В честь героев Ленинграда прогремел оружейный салют.

Общество

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