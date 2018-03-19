В Пензе прошел митинг солидарности присоединения Крыма к России

В конце выборного дня Пенза вспомнила еще одну знаменательную дату. Четыре года назад в Крыму прошел референдум о вхождении полуострова в состав России. Пензенцы, как и год назад, провели митинг солидарности.

Вечер 18 марта выдался морозным, но митинг перед драмтеатром отменять не стали. Основную массу собравшихся составили активисты общественных организаций, студенты и просто неравнодушные горожане. Валентина Филатова пришла вместе с внуком.

«Холод - не помеха, не страшны нам ни морозы, ни метели, мы всегда с народом, людьми, помогает единство», - сказала она.

Алексей Шамин, будучи в молодости матросом, принес на митинг свою старую бескозырку. Чтобы подчеркнуть, что Крым - это, в первую очередь, главная база российского Черноморского флота.

«Крым - это часть русской земли, Севастополь - морской славы, сколько там людей погибло, защищая страну. Да здравствуют Россия и Крым!», - подчеркнул Алексей Шамин.

Четыре года назад, в эти же мартовские дни, за вхождение Крыма в состав России на правах субъекта федерации проголосовали почти 97% участников референдума. Верховный Совет Автономной Республики и Севастопольский городской совет утвердили 17 марта. С этого момента полуостров вновь стал частью огромной страны.

«В Крыму прошла масса краеугольных для России событий, там принималось христианство первыми князьями, русская армия отвоевывала эту территорию, после чего зародился флот, не стоит забывать и о подвигах времен Крымской войны», - рассказал директор музея им. Ключевского Александр Плешков.

Митинг у драматического театра, по данным сайта правительства области, собрал около 2000 тысяч человек. Год назад воссоединение Крыма и России поддержали 5000 пензенцев. Акция закончилась небольшим концертом.