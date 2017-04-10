В Пензе прошел митинг против террора

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10 апреля 2017, 14:22Общество
Тысячи пензенцев вышли на улицу, чтобы принять участие в акции «Вместе - против террора». На площади Ленина прошел митинг, посвященный трагическим событиям, произошедшим 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.
Более пяти тысяч пензенцев приняли участие в акции «Вместе - против террора». Они собрались на площади Ленина в Пензе, чтобы выразить солидарность с жителями Санкт-Петербурга, пережившими 3 апреля страшную трагедию. В результате теракта в метро погибли 14 человек, еще 50 получили ранения.
Память погибших в теракте почтили минутой молчания.
Представители общественных организаций и движений пензенского региона со сцены осудили действия террористов. Они подчеркнули, что только вместе жители страны могут противостоять угрозе.
«Терроризм - это низшее проявление войны на войне, можно воевать глаза в глаза, лицо в лицо, а эти нелюди, я не могу назвать их людьми, исподтишка готовят на территории наших городов взрывчатку», - сказал один из выступавших.
Со сцены звучали призывы не поддаваться панике, быть бдительными и помогать друг другу, а также слова поддержки и сочувствия в адрес переживших теракт в питерском метро.
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