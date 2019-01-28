В Пензе прошел митинг, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда

27 января исполнилось 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» у монумента героям блокадного Ленинграда прошел торжественный митинг, посвященный важной дате в истории Великой Отечественной войны. Его главными героями стали свидетели тех страшных событий.

Их осталось совсем немного. В Пензенской области - 953, в Пензе - всего лишь 48. На митинг к монументу на Западной поляне многие из них пришли в сопровождении родных. Великая Отечественная война наложила сильный отпечаток на всю их жизнь. Когда их вывозили из окруженного немцами родного города, они были маленькими детьми. В памяти Алексея Абакумова до сих пор возникают страшные картины голода и холода в северной столице.

«У нас есть замечательные традиции - помнить погибших и живых героев. Недаром ведущая партия страны называется «Единая Россия», это здорово. Мы мыслим одинаково, а также обоюдны в стремлении друг к другу и защите Отечества», - отметил житель блокадного Ленинграда Алексей Абакумов.

За это время, по разным, данным погибло от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Только 3% от артобстрелов и бомбежек, остальные 97% - от голода и холода.

«Блокада длилась 872 дня, и каждый день был для жителей Ленинграда подвигом. Мы слышим из рассказов, какое это было время, какие муки, когда на глаза у родителей умирали от голода и холода дети, и наоборот», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона выразил слова благодарности жителям Ленинграда и участникам войны за то, что они выстояли и победили. Председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев подчеркнул, что те почти 900 дней блокады навсегда останутся в мировой истории как пример невероятного мужества и стойкости не только солдат и офицеров, но и простых ленинградцев.

«Подрастающее поколение, будущие и нынешние воины российской армии, держите оружие в руках и всегда будьте готовы защищать честь и достоинство Отечества», - сказал он.

«Мы отдаем должное людям, которые погибли в блокадном Ленинграде, и продолжаем не только помнить историю, но и уважать и заботиться о настоящем и будущем страны», - отметила член регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия» «Единой России» Кристина Бабынина.

Память ушедших из жизни блокадников собравшиеся почтили минутой молчания. Артиллерийские залпы, прозвучавшие на фоне российского гимна, напомнили о страшных боях за освобождение города на Неве.

Валерий Лидин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», приезжая в Санкт-Петербург, всегда посещает Пискаревское кладбище - место массового захоронения жителей блокадного Ленинграда.

«Пензенцы активно участвовали в защите города на Неве. Эвакуировано около шести тысяч взрослых и детей. Более десятка предприятий обрели вторую жизнь в Пензенской области и все вместе ковали победу», - рассказал он.

Митинг, посвященный 75-летию полного снятия блокады, завершился возложением цветов к монументу. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ленинградцы-блокадники, представители регионального отделения партии «Единая Россия» и общественной организации «Молодая Гвардия», а также все те, кто помнит страшные события 40-х годов прошлого столетия.