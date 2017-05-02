02 мая 2017, 16:40Спорт В Пензе прошел Кубок России по фитнесу и бодибилдингу Возможности человеческого тела в Пензе демонстрировали участники открытого Кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу. Показать себя и побороться за путевку на Чемпионат мира приехали спортсмены из десятков городов.

Красотой своего тела они старались покорить не только пензенского зрителя, но и членов жюри. В Пензе прошел один из самых популярных турниров - Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу по версии федерации NABBA. В 2017 году в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 24 регионов страны.



«Данный турнир в Пензе является отборочным к Чемпионату мира. По правилам, там в каждой категории от любой страны может участвовать шесть человек, а желающих - больше 30 в каждой категории, поэтому на чемпионат приехали сильнейшие. Может, многие отказались из-за того, что знали, какая здесь «мясорубка» будет», - рассказал главный организатор открытого Кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу Алексей Нетесанов.

Выступления спортсменов проходили в пяти категориях: «Юниоры», «Фигура», «Атлетик», «Тонед» и «Бодибилдинг». Особенно зал оживлялся, когда на сцену выходили представительницы прекрасного пола.

Пока выступали спортсмены из одной категории, другие готовились к появлению перед публикой, насыщая свою кожу бронзовым оттенком. Перед тем, как нанести на свое тело специальный грим, по словам атлетов, они долгое время изнуряли себя тренировками и спортивными диетами.

«Отказаться пришлось от много. Сейчас мысли - как покушать хлеба, попить молока - за радость, то есть от элементарных вещей, которые в повседневной жизни присутствуют у каждого человека», - сказал участник соревнований из г. Самары Алексей Буканов.

В итоге в категории «Юниоры» победителем стал Иван Трошин из Тольятти, в женском и мужском фитнесе первое место также заняли гости - Юлия Глазычева из Тамбова и Павел Федоров из Самары. Пензячка Евгения Денисова второй год подряд выиграла номинацию «Мисс тонед», где девушки выступали в бикини. Первое место в категории «Бодибилдинг» занял пензенец Евгений Игнатьев.

Победители и призеры соревнований в женских категориях также получили подарки от спонсоров - журнала «Телесемь» и их партнера онлайн-журнала «Дабл ю дэй» - косметические средства, подарочные сертификаты, фирменные сувениры.



«Помимо этого, в преддверии этого конкурса мы запускаем онлайн-конкурс на нашем сайте, где пензенские девушки принимают участие. Все желающие могут заходить на сайт голосовать за них и девушка, которая наберет больше голосов, получит от нас также подарки», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

В итоге специальный приз получила Ксения Дементьева. Победители и призеры соревнований теперь начинают готовиться к Чемпионату мира, который пройдет 17 июня в Самаре.

Спорт

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