В Пензе прошел крупный бизнес-форум

Пензенские бизнесмены обсудили вместе с экспертами важнейшие проблемы современного процесса производства и реализации товаров и услуг. Предприниматели участвовали в мастер-классах от ведущих бизнес-тренеров страны, а также федеральных представителей общественной организации «Опора России», на 15 образовательных площадках.

Предприниматель Татьяна Шкляр, сделав глоток воды из стакана, доказала присутствующим безопасность своего продукта для человека. В жидкости, которую она так решительно выпила, было растворено средство для истребления насекомых. Производства ее собственного предприятия в Никольске. Женщина стала победителем регионального этапа федерального конкурса «Бизнес-Успех».

«После победы ко мне сразу подошли люди, они заинтересованы продуктом, который мы выводим на рынок. Для меня это успех», - сказала она.

Участвовать в конкурсе могут только предприятия малого и среднего бизнеса. О том, что конкуренция более чем остра, говорит следующий факт: от области жюри конкурса поступило 70 заявок. Это больше показателей по всем соседним регионам. Еще бы, ведь речь идет об успехе. В 2018 году премию вручали по десяти номинациям.

«Национальная премия «Бизнес-Успех», это проект, который занимается популяризацией малого бизнеса уже восемь лет. Мы стараемся сделать так, чтобы достижения предпринимателей были известны на всю страну. Что касается пензенского этапа, то мы, в первую очередь, были поражены географическим распределением заявок. Свои проекты представили более 40 городов, населенных пунктов Пензенской области», - сказала руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех, член президиума Дарья Сунцова.

Тем, кто пока только рассчитывает достигнуть успеха в своем бизнесе, решили помочь знаниями. Премия «Бизнес-Успех» стала лишь частью масштабного федерального форума «Территория бизнеса - территория жизни». На 15 площадках специалисты со всей России обсуждали с пензенскими предпринимателями, как быть конкурентоспособными. Отдельной темой стало взаимодействие малого и среднего бизнеса с властью.

«Конечно, у любого руководителя и органа исполнительной власти велик соблазн, чтобы налоги платились по полной ставке. Но мы пошли по пути их снижения, давая бизнесу возможность работать более открыто и эффективно», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Среди номинация - «Сельское хозяйство», «Экспортный потенциал», «Здоровый образ жизни», «Молодежные» и «IT» проекты, поэтому, как бы компания сегодня ни победила, для нас это все равно будет очень приятно, потому что она работает и развивается бизнес на территории региона», - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Организаторы заявляют о том, что поставили довольно необычную задачу - изменить образ предпринимателя в глазах общества и доказать, что современный предприниматель - это созидатель.

Пятнадцать победителей регионального этапа отправятся на финал федерального конкурса «Бизнес-Успех». Он пройдет в начале февраля 2019 года (18+).