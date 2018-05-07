В Пензе прошел конкурс по скоростной сборке радиоэлектронных устройств

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07 мая 2018, 19:19Образование
7 мая в России отмечают День радио. В 1895 году выдающийся русский физик Александр Попов продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге первую систему для обмена радиосигналами. В Пензе в этот день традиционно, уже более 40 лет подряд, соревнуются юные радиотехники. В центре развития творчества детей и юношества прошел областной конкурс учащихся по скоростной сборке радиоэлектронных устройств.
Ребятам нужно было смонтировать радиоэлектронное устройство с динамиком. Для этого сначала к плате припаивают транзисторы, резисторы и конденсаторы. Главное - ничего не перепутать, действовать нужно строго по схеме.
«На радиосхеме устанавливаются резистор и конденсатор, на них указана номинальная величина, которая должна соответствовать той, которая указана в задании. Если все сделано верно, то из динамика прозвучит сигнал», - рассказала председатель жюри областных соревнований «Радиотехника и дети» Нина Потемина.
На выполнение задания давалось 25 минут. Меньше чем за десять минут со сборкой устройства справился Артем Тертычный, воспитанник станции юных техников №1. Радиоэлектроникой он увлекается уже восемь лет. В 2017 году в областном конкурсе он стал победителем и сдавать позиции не собирался.
«Я хочу стать инженером или специалистом в области ядерной физики», - сказал он.
Помимо сборки устройства, радиотехникам предстояло выполнить еще два задания. В номинации «Наладчик» ребятам нужно было найти ошибки монтажа и исправить их уже в готовой электронной схеме. Не обошлось и без теории. Участники конкурса, как студенты, сдавали зачет по билетам, надо было ответить на десять вопросов.
В 2018 году в областных соревнованиях по радиотехнике приняли участие более 40 школьников из Пензы, а также Кузнецкого, Мокшанского, Нижнеломовского и Каменского районов. Лучших наградили дипломами министерства образования Пензенской области. Победителям-выпускникам гарантированы дополнительные баллы при поступлении в вуз.
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