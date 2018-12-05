В Пензе прошел конкурс «Педагогический дебют»

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05 декабря 2018, 19:14Образование
Будущие учителя сразились в профессиональном интеллектуально-творческом бою. В ПГУ подвели итоги конкурса «Педагогический дебют», который проходил в несколько этапов в течение трех недель.
Конкурсанты проходили тесты на эрудицию, знание основ психологии и педагогики, проводили открытые уроки и воспитательные семинары. На заключительном этапе им предстояло презентовать свои команды.
«Педагогический дебют» уже стал доброй традицией. Студенты-участники получают возможность не только показать то, чему научились, но еще раз убедиться в правильном выборе специальности и выстроить траекторию будущей профессиональной деятельности.
«Это та возможность, когда есть площадка для обсуждения каких-то важных социальных проблем в области педагогики, где можно высказать мнение, выслушать коллег, вынести что-то из разговора и применить это в будущей деятельности», - рассказала начальник службы психологической поддержки ПГУ Лилия Кудинова.
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