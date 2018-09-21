В Пензе прошел фееричный концерт «Руки вверх»

Концерт-ностальгия! По-другому и не скажешь о выступлении, пожалуй, главной поп-группы страны «Руки вверх». Музыкой, которая способна перенести в прошлое, насладились тысячи пензенцев. На «Дизель-Арене» бессменный солист коллектива Сергей Жуков исполнил популярные хиты и подарил жителям региона возможность первыми услышать новую композицию.

Приветствуя пензенских слушателей, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков признался, что не помнит, когда за последнее время был настолько счастлив. Выступление в Пензе - это его первый концерт после перерыва в гастролях. Певец перенес операцию, после которой уверенно идет на поправку. Самое главное, что выздоровел - эти слова произнес не один поклонник творчества Жуков.

Из 2018-го - в 90-е. Площадка «Дизель-Арены» на время концерта превратилась в гигантский клубный танцпол. Шеститысячная аудитория поддерживала всенародно любимую группу зажигательными, медленными танцами и, конечно, совместным пением. Усидеть на месте было невозможно.

«Крошка моя», «Алешка», «Ну где же вы девчонки». Список полюбившихся хитов группы пополнился еще одной композицией. В нашем городе «Руки вверх» презентовали новую песню - «К черту эту гордость».

Сам исполнитель называет новую композицию «танцевальным боевиком», утверждая, что с ней он и его поклонники войдут в эту осень по-настоящему громко. Вслед за пензенцами с началом новой истории группу поздравят жители других городов. Поднять руки вверх уже готовы в Чебоксарах и Ханты-Мансийске (12+).