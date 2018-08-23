В Пензе прошел концерт, посвященный 75-летию победы на Курской дуге

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 августа 2018, 19:07Культура
23 августа - День воинской славы России, посвященный разгрому советскими войсками немецких захватчиков в сражении на Курской дуге. Накануне в областной филармонии состоялся большой концерт Губернаторской симфонической капеллы, посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
«Прощание славянки» - композиция, символизирующая проводы на войну. По некоторым данным, именно она звучала в ноябре 1941 года, когда бойцы с Красной площади уходили на фронт, а также в 1945-м - на Параде Победы. Именно одним из самых узнаваемых маршей страны Губернаторская симфоническая капелла открыла концерт, посвященный 75-летию победы на Курской дуге.
«Мы подготовили тематический концерт из популярных песен военных лет. Этот концерт посвящен крупному перелому, который ознаменовал разгром фашистов», - сказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.
Артисты капеллы в течение часа исполняли композиции, которые стали гимном подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной - «День Победы», «Девушки-бойцы», «Жди меня», «Смуглянка».
Битва за Курск продолжалась 49 дней и стала крупнейшей танковой битвой в истории. В ней участвовали около двух миллионов человек, 6000 танков и 4000 самолетов. После этого сражения Красная армия больше не отступала, а напротив, все дальше оттесняя врага.
23 августа 2018, 19:59Жителя Бессоновки осудили за хищение продуктов и денег
23 августа 2018, 19:29В Пензенской области планируют усилить надзор за работой глав районов
23 августа 2018, 19:26В Пензе рассказали о нововведениях в Градостроительный кодекс
23 августа 2018, 19:18В Пензе на площадке возле школы №65 установили современнее покрытие
23 августа 2018, 19:12Жителей Пензенской области приглашают на фестиваль «Наша Кузница»
23 августа 2018, 19:07В Пензе прошел концерт, посвященный 75-летию победы на Курской дуге
23 августа 2018, 19:03В одной из пензенских школ установят пропускную систему, как на ЧМ-2018
23 августа 2018, 17:59Пенза вошла в число самых тихих городов России