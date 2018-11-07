В Пензе прошел концерт гитариста-виртуоза из Москвы

В пензенской детской музыкальной школе №2 прошел концерт гитариста из Москвы, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса (12+). Выступление артиста состоялось в рамках областного фестиваля гитарной и ансамблевой музыки, посвященного памяти основателя школы гитары в Кузнецке, преподавателя пензенского музыкального училища Станислава Кускова.

Никита Болдырев - лауреат международных и всероссийских конкурсов. В 14 лет он установил мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара. Достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Для юных пензенских музыкантов гость выступил с программой «Джаз в классической гитаре» (6+). В нее вошли известные композиции мирового кинематографа, например, «Moon river» из легендарного фильма «Завтрак у Тиффани» (0+) и не только.

«Также масса джазовых стандартов, авторской музыки и произведений современных российских композиторов. Например, Никиты Арнольдовича Кошкина. Моя цель - сделать так, чтобы люди получили эстетическое удовольствие и узнали что-то новое», - рассказал Никита Болдырев.

Концерт виртуоза в музыкальной школе №2 прошел в рамках V областного фестиваля гитарной и ансамблевой музыки имени Станислава Кускова. В роли зрителей - юные музыканты и студенты Пензенского колледжа искусств. Выступление опытных артистов, уверены организаторы фестиваля, поможет ребятам развивать талант.

«В 2017 году в рамках этого фестиваля приглашали тоже гитариста из Москвы Романа Зорькина. Второй год имеем такую возможность», - сказала директор ДМШ №2 Оксана Матвеева.

Для Никиты Болдырева концерт в Пензе стал заключительным в рамках гастрольного тура по России. В 2019 году организаторы областного фестиваля гитарной и ансамблевой музыки намерены вновь пригласить в гости музыканта-виртуоза.