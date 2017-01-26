26 января 2017, 20:02Культура В Пензе прошел кавер-фестиваль песен Высоцкого Поэт, хулиган, нежный романтик, великий исполнитель, автор песен и актер. Владимир Высоцкий ушел из жизни в 1980 году, ему было 42 года. С тех пор ежегодно в память о любимом артисте в день рождения Высоцкого, 25 января, почитатели его таланта проводят концерты. В Пензе дату отметили большим кавер-фестивалем в областной филармонии.

Кумиру миллионов Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 79 лет. В день его рождения пензенские музыканты почтили память мэтра авторской песни советских времен.



Любимых песен Высоцкого участники кавер-фестиваля не называют: говорят, их слишком много.



«Они производили впечатление такое: ну как же так, почему я об этом не подумал? Или наоборот: как человеку удается так слова сложить, что они производят такое впечатление, почему другие песни мимо проходят, фоном, а эти ты хочешь еще услышать, мало того, еще и петь самому», - сказал солист группы «Случайные люди» Дмитрий Букин.



«С чего начался интерес к Высоцкому? Сначала слушал папка на катушках, на бабинах, а потом появились пластинки, в 80-х годах, и мы слушали на проигрывателях в нормальном качестве», - рассказал организатор фестиваля «Владимиру Высоцкому посвящается» Михаил Кокорин.

Фестиваль памяти известного барда в Пензе прошел уже в пятый раз. Тот факт, что творческое наследие Высоцкого - богато и разносторонне, доказывает и то, что каждый год программа уникальна. Меняются не только песни, но и участники. Владимиру Талаеву - всего 13, на большой сцене он поет впервые.



«Владимира Семеновича я люблю с детства, у дедушки были диски с видеозаписями, и прямо в душу въелось. Потом я еще немножко подрос, стал понимать, что в его песнях заложен глубокий смысл, и от этого я полюбил его еще больше», - рассказал он.

В историю Владимир Высоцкий вошел как автор-исполнитель песен под русскую семиструнную гитару. Он сыграл более 20 ролей в театре, написал сотни стихотворений и около 600 песен, в том числе - для кинофильмов. В первую очередь, Высоцкий пел о силе характера и тяготах человеческой судьбы.

Культура

просмотров 74