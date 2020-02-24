В Пензе прошел историко-культурный фестиваль «Сечень»

24 февраля 2020, 19:19Культура
В Пензе в девятый раз прошел всероссийский историко-культурный фестиваль «Сечень». Движение реконструкторов, изучающих жизнь древних славян средневековой Руси, зародилось в нашей стране около 30 лет назад. И понятие «кризис» ему явно не страшно. Жить прошлым одинаково любят представители всех возрастов.
То, что для людей не сведущих в исторической реконструкции диковина, для самих участников фестиваля «Сечень» - праздник. Это уже девятая их встреча и тем для разговоров предостаточно. У кого клуб пополнился новичками, кто и каким новым ремеслом овладел, наконец, что нового удалось узнать об эпохе, которую они изучают.
«Сейчас ребята не вылезают из музеев, работают с первоисточниками. У нас реконструированное ремесло, есть производство стекла и набойка ткани», - рассказал президент историко-культурного объединения «Святогор» Александр Пальгов.
Каждое изделие - ручной работы. При этом мастера делают вещи в соответствии со средневековой модой и принятыми тогда технологиями.
«Делаем шапки, их носили вплоть до XIX-XX века, причем как летом, так и зимой, в этом их уникальность. Они изготавливались из тонкого войлока», - сказала руководитель студии народной куклы «Жар-птица» Марина Молчанова.
Реконструкторы уверены, что древний - не значит примитивный. Наши предки могли полагаться, в первую очередь, только на самих себя, и это заставляло их быть сильными, потому как иначе было не выжить.
«Первобытный человек должен был держать в голове и как построить жилище, и как приготовить еду, определить, какие растения можно есть, когда миграция животных. Он был опытен, а сейчас задай ребенку вопрос, он ответит, что посмотрит ответ в интернете», - рассказал реконструктор Александр Конкин.
От XXI века участники фестиваля стараются брать самое ценное. К примеру, кузнец Александр Антонович вооружил своими мечами уже не один исторический клуб и все благодаря всемирной паутине.
«Работаю на компьютере, осваиваю интернет, общаюсь через него. Объединяю что-то забытое с современным», - сказал он.
Будущее «Сечени» (6+) уже обсуждается. В планах - провести в 2021 году фестиваль под открытым небом.
«Был вариант организовать его на горе, где Дом творчества, или ближе к лесу. Будем искать площадку, но, думаю, найдем самое оптимальное место», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
В рамках фестиваля прошел турнир по историческому фехтованию. Разумеется, оружие, лишь имитирует мечи, но именно так когда-то готовили к схваткам молодых дружинников.
24 февраля 2020, 19:31В Пензе стартовали соревнования по танцевальному спорту
24 февраля 2020, 19:28В Пензе прошел турнир по теннису, посвященный Дню Защитника Отечества
24 февраля 2020, 19:19В Пензе прошел историко-культурный фестиваль «Сечень»
24 февраля 2020, 19:16В Пензе в День защитника Отечества прошли акции памяти
24 февраля 2020, 19:09В День защитника Отечества пензенцы устроили десятичасовой марафон
24 февраля 2020, 19:06В Пензе три театра готовят совместный спектакль по повести Куприна
24 февраля 2020, 19:02Пензенцу дали срок за кражу кабеля
24 февраля 2020, 17:3925 февраля в Пензе усилят работу коммунальных служб