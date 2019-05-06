В Пензе прошел хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Серняева

В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» завершился хоккейный турнир памяти игрока «Дизелиста» Александра Серняева, в котором приняли участие спортсмены 2011 года рождения. За главный трофей боролись ребята из Пензы, Тольятти, Самары и Саратова.

Восьмилетние спортсмены в первый раз стали участниками настоящего турнира. Им пока непривычно выступать перед болельщиками и волнительно, но уже сейчас нужно учиться справляться с давлением. Пензенским ребятам это неплохо удается.

«В целом, видны уже задатки лидеров, есть неплохой вратарь. Три номинации из четырех взяли игроки нашей школы. Оцениваем турнир как подведение итогов. Ребята сделали большой шаг за год, закончили сезон на хорошей ноте», - прокомментировал директор пензенской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Сергей Блохин.

Турнир, посвященный памяти Александра Серняева - одного из самых известных игроков «Дизелиста», прошел в Пензе в девятый раз. За победу боролись команды мальчишек 2011 года рождения. Среди них два коллектива представляли школу «Дизеля». Кроме того, участниками стали детские команды тольяттинской «Лады», самарского «ЦСК ВВС» и саратовского «Кристалла». Они соревновались по круговой системе. Как отмечают тренеры, результат пока отходит на второй план.

«Ребятам - семь-восемь лет, сейчас идет наработка навыков. Игра в передачу, командное взаимодействие начнется в более взрослом возрасте. Вчера получился как бы скрытый финал с «Ладой», и мы, и они никому не проигрывали, но вчера обыграли со счетом 4:0», - рассказал главный тренер ХК «Дизель-2011» Андрей Морозов.

По итогам турнира чемпионский кубок остался в Пензе. Сильнейшими стали воспитанники «Дизеля», второе место заняла тольяттинская «Лада», «бронза» - у ребят из Саратова.