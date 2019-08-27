В Пензе прошел хоккейный матч за Суперкубок региона

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27 августа 2019, 13:33Спорт
В Пензе прошел матч за Суперкубок региона между кузнецким «Рубином» и «Буртасами» из Городища.
Как отметили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, «Рубин» является победителем кубка федерации области, а «Буртасы» - чемпионата области.
С первых минут кузнечане показали лучшую игру, в итоге со счетом 10:2 «Рубин вырвался вперед. Победителя наградил Суперкубком президент Федерации хоккея Пензенской области Алексей Салин и глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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