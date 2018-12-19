В Пензе прошел гала-концерт регионального конкурса «Камертон»

В областной филармонии подвели итоги первого регионального конкурса юных музыкантов «Камертон». В нем приняли участие около 300 юных музыкантов со всех уголков Пензенской области.

За несколько минут до выхода на сцену ребята репетировали свои танцы и вокально-инструментальные партии. Однако их выступление не оценивало жюри. Все они уже покорили судей и стали победителями и призерами конкурса. Но, по словам самих ребят, они могут выступить еще лучше.

«Выложились по максимуму, как могли. Хорошо запомнился второй тур. Никогда не участвовал в подобном конкурсе», - признались участники конкурса Егор Макеенко и Роман Пономарев.

Всего в мероприятии принимали участие около 300 юных музыкантов из всех районов Пензенской области. Они демонстрировали свое мастерство игры на фортепиано, духовых и струнных инструментах. Кроме того, за победу в конкурсе боролись вокалисты.

Юные музыканты на пути к финалу преодолели несколько испытаний. В первом туре ребят ждали прослушивания на зональных этапах. Всего их было четыре. На втором этапе они выполняли творческие задания, добавляя к своему номеру танцы, видеоряд и многое другое. За работой участников конкурса пристально следило авторитетное жюри.

«Не хватало конкурса, который объединит все детские музыкальные школы искусств. Хотели дать шанс всем. Самое главное - для себя увидеть, какие талантливые дети в регионе», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Вот и настал последний день, когда на сцену вышли лучшие. Желаю им большого творческого пути, яркой духовной работы и созидания, пусть растут людьми, которым их внутренний камертон укажет правильный нравственный путь в жизни», - пожелал Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Каширский.

Выступали ребята как сольно, так и дуэтом, а кто-то привез на конкурс целый ансамбль. По рассказам самих участников конкурса, подготовка заняла у них ни один месяц. Для некоторых это был дебют на пензенской сцене.

«Конечно, очень радостно, мы первый раз сюда приехали и заняли первое место. Наверное, для победы важно понимание друг друга и поддержка», - отметил участник конкурса Артем Сержантов.

По итогам, дипломы финалистов получили 50 человек. Все они выступили на сцене областной филармонии на гала-концерте.