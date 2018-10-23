В Пензе прошел гала-концерт фестиваля «Равновесие»

Танцоры со всей страны представили свои лучшие номера на пензенской сцене. В Центре культуры и досуга прошел гала-концерт второго всероссийского фестиваля современного и эстрадного танца «Равновесие».

Коллективы привезли на фестиваль по несколько номеров, однако на гала-концерте зрители увидели только лучшие танцы, которые были выбраны по итогам первого конкурсного дня.

«Не так важен конкурс, как общение, знакомства и возможность пригласить в Пензу людей из разных городов, которые танцуют современную хореографию», - сказала директор фестиваля Светлана Федорова.

Идею проведения такого мероприятия организаторы вынашивали несколько лет. Ведь современный танец - разносторонний, глубокий и в каждом номере всегда есть какая-то мысль. Ее и пытается донести до зрителя каждый коллектив. Некоторые артисты специально для этого объединились в одну команду.

«Работаем вместе с начала октября. Недели две номера ставили, репетировали, затем сборы и приехали сюда. Жюри высказало замечания, есть над чем работать, естественно», - рассказал художественный руководитель экспериментального коллектива «Лето» Виталий Кобяков (г. Петрозаводск).

«Растем. Если будет третий фестиваль, то, думаю, приедут и будут участвовать еще больше коллективов», - отметил художественный руководитель коллектива «Боллеткалег» Даниил Соколов (г. Пенза).

Обладателя гран-при определило жюри, в состав которого вошли известные хореографы из Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге его завоевала студия современного танца «Субтитры» из Самары. После завершения фестиваля победители начнут готовиться к следующему, который пройдет в мае (0+).