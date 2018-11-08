В Пензе прошел форум для представителей малого и среднего бизнеса

Пензенские бизнесмены обсудили вместе с экспертами важнейшие проблемы современного процесса производства и реализации товаров и услуг. Предприниматели участвовали в мастер-классах от ведущих бизнес-тренеров страны, а также федеральных представителей общественной организации «Опора России», на 15 образовательных площадках.

Предприниматель Татьяна Шкляр, сделав глоток воды из стакана, доказала присутствующим безопасность своего продукта для человека. В жидкости, которую она так решительно выпила, было растворено средство для истребления насекомых. Производства ее собственного предприятия в Никольске. Женщина стала победителем регионального этапа федерального конкурса «Бизнес-Успех».

«После победы ко мне сразу подошли люди, они заинтересованы продуктом, который мы выводим на рынок. Для меня это успех», - сказала она.

Участвовать в конкурсе могут только предприятия малого и среднего бизнеса. О том, что конкуренция более чем остра, говорит следующий факт: от области жюри конкурса поступило 70 заявок. Это больше показателей по всем соседним регионам. Еще бы, ведь речь идет об успехе. В 2018 году премию вручали по десяти номинациям.

«Формат форума предусматривает выведение предприятий на федеральный уровень, выводим их в публичное поле. Они получают лучшие практики и ответы на самые злободневные вопросы», - рассказал вице-президент общественной организации «Опора России» Азат Газизов.

Тем, кто пока только рассчитывает достигнуть успеха в своем бизнесе, решили помочь знаниями. Премия «Бизнес-Успех» стала лишь частью масштабного федерального форума «Территория бизнеса - территория жизни». На 15 площадках специалисты со всей России обсуждали с пензенскими предпринимателями, как быть конкурентоспособными. Отдельной темой стало взаимодействие малого и среднего бизнеса с властью.

«Конечно, у любого руководителя и органа исполнительной власти велик соблазн, чтобы налоги платились по полной ставке. Но мы пошли по пути их снижения, давая бизнесу возможность работать более открыто и эффективно», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Организаторы заявляют о том, что поставили довольно необычную задачу - изменить образ предпринимателя в глазах общества и доказать, что современный предприниматель - это созидатель.

Темами форума заинтересовались и в телерадиокомпании «Экспресс»: генеральный директор Степан Парфенов обозначил главные проблемы пензенских предпринимателей в их общественном поведении.

«Во-первых, предприниматели стесняются своих достижений. Во-вторых, принижают их. В-третьих, на мой взгляд, самая важная проблема, - они боятся рассказывать о своих успехах», - отметил он.

Десять победителей регионального этапа отправятся на финал федерального конкурса «Бизнес-Успех». Он пройдет в начале февраля 2019 года (18+).