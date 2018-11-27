В Пензе прошел финал юниор-лиги КВН

На сцене областной филармонии состоялся финал пензенской юниор-лиги КВН. Ребята шутили о самых важных для них вещах - школьной жизни, экзаменах и отношениях с родителями. Всего за победу в первом сезоне боролись восемь команд.

Несмотря на то, что лига еще совсем молодая, команды уже не боятся выходить на сцену. Дал о себе знать опыт предыдущих игр. По словам тех, кто занимается КВНом уже много лет, детский юмор отличается от взрослого своей непосредственностью. Кроме того, ребята предпочитают шутить на самые важные темы из жизни школьников.

«Порой дети больше удивляют, чем взрослые, потому что их самоотдача, рвение, горящие глаза, они заставляют даже самое скупое сердце биться чаще. Думаю, что они в этом плане намного кропотливее и работоспособнее, чем старшее поколение», - отметил директор пензенской лиги КВН «Сура» Антон Карпушкин.

Ребята соревновались в «приветствии» и «видеоконкурсе». На подготовку материала было не так много времени, поэтому весь последний месяц - это одна большая репетиция. Для того, чтобы успешно выступить в финале, командам нужно было не только придумать смешные шутки, но и выучить несколько хореографических движений.

Каждая из команд для выступления выбрала свой стиль. Одни коллективы в «приветствии» сделали упор на миниатюры, другие во главу угла поставили слово.

Кроме пензенских команд на сцену филармонии вышли ребята из Заречного. В КВН они играют уже не первый год, ведь там школьная лига появилась еще в 2006 году. По словам ребят, пензенская публика принимает их так же тепло. Главным, для них было пройти строгую редактуру.

«Участвую в школьной лиге Заречного год, мы выиграли прошедший сезон, а в этом поступило приглашение играть в региональной. Мы решили попробовать, снова собрали команду и отправились сюда», - рассказал член команда КВН «Сборная гимназии» Никита Паршин.

Кроме приветствия, в финале ребят ждал видеоконкурс. В съемке роликов им помогали все - от друзей и родителей до школьных учителей. Так, например, команда «Премия физрука» из школы №68 решила написать свой школьный словарь.

По итогам двух конкурсов оказалось, что первое место между собой разделили два коллектива. Команды «Премия физрука» и «Максимум» набрали одинаковое количество баллов. Кубки и медали юные КВНщики получили из рук губернатора Пензенской области Иван Белозерцева.

«Хочу вас поблагодарить, вы молодцы. Еще раз убеждаюсь в том, какая у нас в области умная, грамотная, яркая и одаренная молодежь. Все команды выступили блестяще, и здорово, что их пришли поддержать школьные товарищи», - сказал губернатор.

Отдохнуть после заслуженной победы командам не удастся, ведь теперь им предстоит выступить наравне со взрослыми командами в финале региональной лиги КВН «Сура» (12+).