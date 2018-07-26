В Пензе прошел финал соревнований по самбо

Во Дворце единоборств «Воейков» завершились финальные соревнования по самбо летней Спартакиады молодежи России, в которых принимали участие сильнейшие спортсмены страны из 33 регионов: 60 юношей и 60 девушек.

В числе участников - победители и призеры европейских и мировых первенств, мастера спорта. Среди них – пензенский борец Даниил Светайло, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Лучших самбистов страны определяли в девяти весовых категориях в мужской и женской группах. В командном зачете победу завоевала команда Москвы. Второе место заняли представители Краснодарского края, третье - Санкт-Петербурга.

Пензенский самбист Даниил Светайло выступал в весовой категории свыше 100 кг и занял шестое место, добавив в зачет Пензенской области 11 очков.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».