В Пензе прошел финал соревнований по самбо

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26 июля 2018, 11:33Спорт
Во Дворце единоборств «Воейков» завершились финальные соревнования по самбо летней Спартакиады молодежи России, в которых принимали участие сильнейшие спортсмены страны из 33 регионов: 60 юношей и 60 девушек.
В числе участников - победители и призеры европейских и мировых первенств, мастера спорта. Среди них – пензенский борец Даниил Светайло, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Лучших самбистов страны определяли в девяти весовых категориях в мужской и женской группах. В командном зачете победу завоевала команда Москвы. Второе место заняли представители Краснодарского края, третье - Санкт-Петербурга.
Пензенский самбист Даниил Светайло выступал в весовой категории свыше 100 кг и занял шестое место, добавив в зачет Пензенской области 11 очков.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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