В Пензе прошел финал конкурса «УМНИК»

Научно-технические разработки, которые призваны облегчить жизнь жителей не только Пензенской области, но и всей России, создают участники федеральной программы «УМНИК». Конкурс проходит на базе технопарка «Рамеев». Более 40 человек успешно прошли отборочные этапы. В финал попали проекты по всем тематическим направлениям.

Год - на воплощение идеи в жизнь. Столько времени понадобилось Владимиру Юранову, участнику федеральной программы «УМНИК», на разработку проекта «Живые рисунки». Он создал для малышей специальную раскраску, где каждый рисунок оживает в трехмерном мире.

«Во-первых, он предназначен для развития у детей социальных навыков, мелкой моторики, призван отвлечь их от гаджетов. Проект интересен тем, что в нем собраны различные новые технологии», - рассказал он.

Инновационные разработки участников федеральной программы прошли несколько отборочных этапов: строгий контроль за соблюдением всех правил, проверка на актуальность и, конечно же, соответствие выбранному направлению. Участникам предложили проявить себя в шести номинациях: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, инновационные приборы, биотехнологии, ресурсоснабжающая энергетика.

«Мы будем оценивать экономическую часть проекта, потому что научную новизну отмечали на полуфиналах, а теперь им необходимо показать потенциал своей разработки для рынка, и свою компетентность. Оценим, насколько человек, на наш взгляд, способен реализовать проект, который он представляет», - сказал член экспертной комиссии федеральной программы «УМНИК» Евгений Симонов.

Авторы 15 лучших инновационных разработок станут победителями. Каждого из них ждет грант в размере полумиллиона рублей из средств федерального бюджета. Они смогут использовать эти деньги на дальнейшее развитие проекта.