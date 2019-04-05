В Пензе прошел финал конкурса «Красавица в погонах»

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05 апреля 2019, 19:14Культура
В Пензе в третий раз выбрали «Красавицу в погонах». Как говорят организаторы конкурса красоты, их целью было дать шанс ученицам школ с военно-патриотическим уклоном и участницам движения Юнармия показать другую сторону своей личности, а именно - женственную.
На конкурсе «Красавица в погонах» даже конкурс эссе звучал пусть и поэтично, но все же с главной темой - о Родине. Наряду с привычными дефиле и творческим состязанием на предварительных этапах девушки собирали и разбирали автомат Калашникова, и рассказывали о военной и государственной символике России.
«В числе конкурсов - самопрезентация, эссе на тему «С чего начинается Родина?», на него давалось десять минут, также дефиле в вечернем платье и военной форме», - рассказал руководитель областного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия Вячеслав Старшев.
Конкурс «Красавица в погонах» проходит в Пензе в третий раз. В финал пробились 11 девушек. Все они - старшеклассницы, которые обучаются в кадетских классах, либо участвуют в военно-патриотических движениях или Юнармии. Два года подряд первое место в конкурсе доставалось девушкам из школы №70 Пензы.
«Давно хотела попасть на этот конкурс и, наконец-то, решилась сделать это, до этого участвовали другие девочки, они выиграли. Мне тяжело, потому что много внимания. Занимаюсь пожарно-прикладным спортом, многоборьем, легкой атлетикой, принимаю участие в жизни класса», - рассказала ученица кадетской школы №70 по делам ГО и ЧС Пензы Алина Булаева.
Все участницы заявляют, что готовы посвятить свое будущее защите Родины. Их предпочтения разделились между военными профессиями и специальностями, связанными с правовым аспектом жизни общества.
В 2019 году традиция победителей из школы №70 прервалась, «Красавицей в погонах» стала ученица кадетской школы №46 Пензы Эльвира Трынова.
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