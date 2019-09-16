В Пензе прошел ежегодный забег «Строители - за здоровый образ жизни»

В Пензе на Олимпийской аллее прошел ежегодный легкоатлетический забег, организованный компанией «Азия Цемент». Участники спортивного праздника боролись за победу в четырех категориях.

Десятки пензенцев решили провести выходной день с пользой и приняли участие в забеге «Строители - за здоровый образ жизни», который ежегодно проводит компания «Азия Цемент». Как отмечают организаторы, этот спортивный праздник уже давно вышел за рамки корпоративного.

«Здесь очень много и сотрудников, и просто жителей Пензы, которые приходят с детьми, с семьями. Они также участвуют в забеге, поскольку в нем главное не победа, цель - пропаганда здорового образа жизни», - сказал директор по маркетингу и информационным технологиям ООО «Азия Цемент» Евгений Березин.

Большинство участников - непрофессиональные спортсмены, поэтому и протяженность дистанции оказалась небольшой. Мужчины бежали 1200 метров, женщины - 800, а дети преодолели двухсотметровую дистанцию. Специальный забег на 100 метров состоялся для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Участвовал первый раз и не думал, что выиграю, но так получилось», - сказал победитель забега Иван Зацепин.

«Настрой изначально был на хороший результат, но не думала, что завоюю первое место. Участников очень много и видно, что люди живут здоровым образом жизни», - рассказала победитель легкоатлетического забега «Строители - за здоровый образ жизни» Елена Колобова.

В 2020 году формат мероприятия может измениться. В частности, станет больше категорий, ведь этот праздник уже привлек внимание профессиональных спортсменов.