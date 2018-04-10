В Пензе прошел ежегодный областной конкурс «Юнкор-профи»

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10 апреля 2018, 19:18Образование
Юные журналисты со всей Пензенской области приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства. Он проходил в два этапа. Сперва участники продемонстрировали знания теории журналистики, а затем применили свои умения на практике в творческих испытаниях.
Знакомство - обязательная часть областного конкурса профессионально мастерства юных журналистов. Уже на этом этапе жюри оценивало подачу информации. Высокие баллы заслужили самые нестандартные подходы.
«Мы, в первую очередь, приветствуем нестандартное мышление. Поэтому высоко оцениваем креативно поданную информацию, чтобы было интересно», - рассказала редактор областной детско-юношеской газеты «Пятый угол» Галина Зелинская.
Конкурс «Юнкор-профи» - ежегодный. В нем принимают участие ребята, которые имеют за плечами небольшой опыт в сфере журналистики. Многие печатаются в школьных газетах. Жюри отмечает, что интерес к данной сфере растет.
«Интерес довольно высок. Если раньше принимали на отделение журналистики, ну где-то 12-15 человек, то в 2017 году мы приняли около 40 человек. Эта цифра говорит о том, что профессия журналиста является востребованной», - отметил профессор кафедры «Журналистика» Пензенского государственного университета, кандидат филологических наук Иван Шувалов.
Конкурс состоит из двух частей - теоретической и практической. Заключительный этап традиционно проходит в форме игры «Умники и умницы». Призеры получили памятные подарки. А победитель будет рекомендован на получение губернаторской премии.
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