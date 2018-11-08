В Пензе прошел ежегодный фестиваль национальных автономий

В пензенском Доме молодежи прошел фестиваль национальных автономий (0+). Для гостей организовали площадки с выставкой этнических костюмов, товаров и дегустацией различных блюд.

Фестиваль собрал представителей коренных и новых народностей вместе. Мордва, чуваши, пензенские казаки, евреи и русские угощали друг друга блюдами национальной кухни, знакомили с музыкальными инструментами, книгами, игрушками и одеждой. В том числе, были представлены и национальные свадебные костюмы.

Фестиваль проходит ежегодно в рамках проекта «Дом национальных автономий Пензенской области» (0+), он представляет собой итог активной годовой работы. Для подрастающего поколения устраивают уроки дружбы, воспитывающие толерантность к другим национальностям. Обучение проходит в процессе посещения различных мероприятий.

«Была Масленица, «Праздник урожая», а сейчас время подвести итоги этих мероприятий», - сказала специалист по работе с молодежью многофункционального центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

В завершении праздника наиболее ярких представителей национальных автономий на фестивале отметили благодарственными письмами. Мероприятие закончилось большим концертом.