В Пензе прошел ежегодный фестиваль национальных автономий

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08 ноября 2018, 19:44Культура
В пензенском Доме молодежи прошел фестиваль национальных автономий (0+). Для гостей организовали площадки с выставкой этнических костюмов, товаров и дегустацией различных блюд.
Фестиваль собрал представителей коренных и новых народностей вместе. Мордва, чуваши, пензенские казаки, евреи и русские угощали друг друга блюдами национальной кухни, знакомили с музыкальными инструментами, книгами, игрушками и одеждой. В том числе, были представлены и национальные свадебные костюмы.
Фестиваль проходит ежегодно в рамках проекта «Дом национальных автономий Пензенской области» (0+), он представляет собой итог активной годовой работы. Для подрастающего поколения устраивают уроки дружбы, воспитывающие толерантность к другим национальностям. Обучение проходит в процессе посещения различных мероприятий.
«Была Масленица, «Праздник урожая», а сейчас время подвести итоги этих мероприятий», - сказала специалист по работе с молодежью многофункционального центра Пензенской области Наталья Дьячкова.
В завершении праздника наиболее ярких представителей национальных автономий на фестивале отметили благодарственными письмами. Мероприятие закончилось большим концертом.
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