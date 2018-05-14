В Пензе прошел десятый этап областного открытого кубка по плаванию

Во дворце спорта «Буртасы» состоялся десятый этап открытого областного кубка детской лиги плавания «Поволжье». На соревнования приехали спортсмены со всех районов Пензенской области и не только. За звание сильнейших боролись более 500 юных пловцов.

Дистанцию для выступления - 50, 100, 800 или 1500 метров - спортсмены выбирали сами. Для юных пловцов открытый областной кубок детской лиги плавания «Поволжье» - это шанс не только опробовать свои силы, но и получить спортивные разряды.

«Мне предстоит проплыть 1500 метров вольным стилем. Сейчас на тренировках много плаваем, по семь километров, готовимся», - рассказала участница соревнований Софья Колесина.



Трибуны дворца спорта «Буртасы» болельщики заполнили до отказа, многие приехали поддержать пловцов из других городов. В соревнованиях принимают участие 520 детей. География открытого турнира обширная. Помимо спортсменов из всех районов области, за звание сильнейшего боролись участники из Саратова, Оренбурга и Москвы.

«Приехала команда из десяти человек, многие получили разряды, малыши свои, а взрослые - КМС. Собрали много медалей, получили подарки, очень понравилось, довольны», - сказала мама участника соревнований Юлиана Шабанова.

Это уже десятый этап открытого кубка, заключительный пройдет 26 мая (0+).

«Получается, что каждый ребенок проплывает за весь год абсолютно всеми видами плавания. Также есть один этап на суше, где мы смотрим ОФП [общая физическая подготовка]. За каждый начисляются очки. 23 июня в парке им. Белинского состоится огромное мероприятие - праздник с салютом, мороженым, кашей, где будут награждаться все дети, подведем итоги», - рассказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

С 18 мая начинается прием заявок на другие крупные состязания, которые пройдут в июне и будут посвящены памяти героя Российской Федерации Марины Плотниковой: она ценой своей жизни спасла троих детей в реке Хопер.

Организаторы ожидают около 1000 участников. Вполне возможно, что соревнования получат статус международных. На трехдневный турнир могут приехать команды из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.