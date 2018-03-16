В Пензе прошел деловой завтрак бизнесменов и представителя власти

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16 марта 2018, 14:34Бизнесновости
В Пензе прошел деловой завтрак с участием председателя регионального правительства Николая Симонова.
Как сообщили организаторы, мероприятие проходило в атмосфере открытой беседы «без галстуков». За одним столом собрались активные члены «Деловой России», являющиеся представителями различных сфер бизнеса. Бок о бок сидели крупные промышленники, банкиры, бизнесмены из сферы информационных технологий, представители консалтинга и розничной торговли.
Поднимались «живые темы», актуальные именно для пензенских бизнесменов: региональные льготы по налогу на движимое имущество, субсидии и меры поддержки из бюджета, формы взаимодействия и сотрудничества между бизнесом и властью. Последнюю тему подробно осветил руководитель «Корпорации Развития» Полукаров Дмитрий.
По итогу встречи Николай Симонов предложил членам «Деловой России» развивать такой формат встречи и в дальнейшем, для создания атмосферы живого диалога между бизнесом и властью, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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