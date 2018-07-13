В Пензе определили победителей четвертого этапа спартакиады по волейболу

В Пензе завершился волейбольный этап IV спартакиады молодежи России. Из 12 команд до финала дошли четыре сильнейших.

В полуфинал вышли сборные Татарстана, Московской, Вологодской и Свердловской областей. Последние две команды оказались фаворитами соревнований. Именно они сразились за первое место в финале спартакиады.

По итогам игры спортсменки из Вологды оказались сильнее. Сборная Свердловской области - на втором месте. Тройку лидеров замкнули москвички. Победитель и призеры получили кубки, грамоты и медали.