В Пензе определили победителей четвертого этапа спартакиады по волейболу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 июля 2018, 19:47Спорт
В Пензе завершился волейбольный этап IV спартакиады молодежи России. Из 12 команд до финала дошли четыре сильнейших.
В полуфинал вышли сборные Татарстана, Московской, Вологодской и Свердловской областей. Последние две команды оказались фаворитами соревнований. Именно они сразились за первое место в финале спартакиады.
По итогам игры спортсменки из Вологды оказались сильнее. Сборная Свердловской области - на втором месте. Тройку лидеров замкнули москвички. Победитель и призеры получили кубки, грамоты и медали.
13 июля 2018, 19:52Губернатор: Трудоустройство заключенных имеет социальное значение
13 июля 2018, 19:49В Пензе открылась выставка работ рукодельницы Нины Илюниной
13 июля 2018, 19:47В Пензе определили победителей четвертого этапа спартакиады по волейболу
13 июля 2018, 19:33В пензенском зоопарке состоится праздник, посвященный волкам
13 июля 2018, 19:29В Пензе депутаты ЗакСобра обсудили проект пенсионной реформы
13 июля 2018, 19:18Пензенские общественники проверили безопасность детских площадок
13 июля 2018, 19:12В Неверкинском районе на выплаты первенцам направлено 273 тысячи рублей
13 июля 2018, 19:03Руководители пензенских предприятий узнали о точках роста с «Ростелекомом»