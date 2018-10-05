В Пензе прошел четвертьфинал КВН

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05 октября 2018, 10:03Культура
Новые шутки, новые команды, новый сезон! В Пензе стартовали игры региональной лиги КВН «Сура» (12+). На кону - поездка в Сочи и денежный приз, но победителя определят еще только в декабре. Пока же стали известны команды, которые прошли в полуфинал. Кстати, все игры нового сезона будут транслироваться на телеканале «Экспресс» (12+).
14 команд, и только шесть мест в полуфинале! Эта борьба была действительно жаркой. Чтобы развеселить зрителя, готовиться коллективы начали еще в конце апреля, сразу после отборочного этапа. Их задачей было представить лучшие шутки, не упустив ни одну деталь – причем не только в стиле игры, но и в сценических образах. И они это сделали. Каждый игрок вышел на сцену со 100-процентной уверенностью в победе.
Первыми выступили участники команды колледжа искусств «Ла-ла-ленд» - и это было успешное открытие четвертьфинала. Коллектив публика приняла горячо, и по решению жюри ребята вышли в следующий этап, как и КВНщики из «Сборной общежитий» Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства.
Актуальность юмора для КВН - это один из главных критериев оценки, поэтому все игроки подготовили шутки на злободневную тему и в сопровождении последних музыкальных новинок. Помимо КВНщиков Пензенской области, участниками игры стали команды из Саранска и Ульяновска.
После приветствия команд - традиционная разминка. Вопросы участникам задавали зрители. В этом конкурсе отличилась сборная юниоров - кадеты из Заречного, самому юному из них - всего 12 лет.
«Если сравнивать по уровню юмора, то команды очень подтянулись за лето, и самое главное, мы не можем существовать сами по себе - нам нужны команды и зрители. Получилось что команды были хороши, они очень подготовились, и зритель тоже был максимально хорош. Всегда приятно, когда в зале - теплая атмосфера», - поделился директор лиги КВН «Сура» Антон Карпушкин.
По правилам, из 14 команд в полуфинал должны были пройти шесть, но жюри решило, что достойных претендентов на участие в следующем этапе все-таки больше. В итоге к новой игре будут готовиться девять коллективов. Полуфинал состоится в ноябре. Точная дата пока неизвестна. А в декабре финалисты будут бороться за главный приз - 100 тысяч рублей и поездку на сочинский фестиваль Клуба веселых и находчивых.
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