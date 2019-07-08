В Пензе прошел чемпионат России по «Московской пирамиде»

Один из самых демократичных видов спорта снова объединил не только любителей бильярда, но и увлекательного времяпровождения. На этот раз у столов собрались мастеровитые участники. На чемпионат России среди мужчин старше 50 лет в Пензу съехались 44 бильярдиста из 12 регионов страны.

«Первый раз взял в руки кий в восемь лет, затем в армии продолжил. Мне без разницы с кем играть, могу даже с чемпионом, всегда одинаково это делаю», - рассказал участник соревнований Сергей Чижиков.



Спортсмены состязались в одной из самых популярных дисциплин - «Московской пирамиде». У Евгения Волошина - завидный стаж. Он - самый старший участник состязаний, а значит, у него были все шансы на победу. Правда, большой любитель бильярда и постоянный гость областных соревнований, не считает себя профессионалом.

«Начал играть 40 лет назад. Тогда бильярд еще не считался спортом, а сейчас, смотрю, мальчишки соревнуются, вот кто профессионалы. Кому от 50 и выше - тяжелее. Мне 67. У тех, кто на 17 лет моложе, и рука тверже, и глаз острее», - сказал он.

«Федерация помогает нам в работе с детьми и ветеранами. Мы два года подряд проводили соревнования под эгидой золотой лиги, где участвуют мужчины старше 50 лет. Зарекомендовали себя с хорошей стороны и нам дали возможность провести чемпионат России», - рассказал президент «Федерации бильярдного спорта Пензенской области» Игорь Ясинецкий.

Тем временем, областная федерация готовится в августе принять кубок Приволжского федерального округа (0+) в дисциплине «Свободная пирамида». А самый значимый турнир намечен на начало октября. На чемпионат России (0+) среди мужчин и женщин по «Свободной пирамиде» приедут сильнейшие спортсмены страны.