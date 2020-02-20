В Пензе прошел чемпионат профмастерства среди портных старше 50 лет

В Пензенской области прошли первые соревнования чемпионата WorldSkillsRussia. Массово они стартуют только 25 февраля (16+), однако организаторы досрочно открыли состязания профессионалов. 20 числа в борьбу вступили мастера технологии моды. Участниц - пять, причем все они старше 50 лет. Таким образом, движение WorldSkills поддерживает не только молодых специалистов, но и людей предпенсионного возраста.

Если Фея-крестная потратила на платье для Золушки считанные секунды, то настоящие профессионалы терпеливо укладываются в восемь часов. Это не просто стандартный рабочий день, на WorldSkillsRussia это соревновательное время. Пять участников-портных должны успеть сделать технический рисунок, сконструировать модель и, главное, - сшить платье, но, в отличие от привычного формата состязаний молодых профессионалов, на этот раз претенденты - только люди за 50.

«Думаю, здесь не должно быть жестких нарушений, потому что все участники - профессионалы с большим опытом работы. Надеюсь, изделия будут достойные», - сказала сертифицированный эксперт по компетенции «Технология моды» WorldSkillsRussia из Саранска Наталья Попкова.

Конкурсанты тратят на эскизы всего около получаса. Фантазия модельеров ценится жюри, тем более что стиль один на всех и определен условиями, он называется бохо, и, как правило, обыгрывает многослойность цветка. Конкретные требования определили и жребий: одни участники делают симметричное платье, другие - со сложным вырезом горловины.

«Здесь участвуют специалисты как из образовательных организаций, так и представители швейных предприятий. Победители и призеры регионального чемпионата награждаются ценными подарками, кроме того, занявший первое место участник поедет на финальные соревнования в Новокузнецк (16+)», - рассказал заместитель начальник управления министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Для специалистов от 50 лет и старше конкурс профессионального мастерства WorldSkillsRussia в Пензенской области проходит во второй раз. В 2020 году - пять компетенций. Организаторы включают в жюри потенциальных работодателей, поэтому не исключено, что после конкурса разработки победителей и сами участники попадут на производство.