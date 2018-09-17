В Пензе прошел чемпионат области по бодибилдингу и фитнесу

В Пензе собрались лучшие культуристы округа. В городском Центре культуры и досуга прошел открытый чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу. Кроме пензенских атлетов, на сцену вышли представители Саратова, Самары, Саранска и других городов Поволжья.

Главная задача спортсменов на сцене - показать красоту каждой группы мышц. За исполнением элементов программы следили квалифицированные судьи. Федерация IFBB проводит областной чемпионат по бодибилдингу и фитнесу в пятый раз и каждый год в Пензу приезжают лучшие атлеты.

«В 2014-м было порядка пяти-восьми пензенских спортсменов, сейчас их - около 30. Все в отличной форме, думаю, что многие займут призовые места и получат возможность поехать на чемпионат России», - рассказал президент федерации бодибилдинга Пензенской области Ринат Исянов.

Лучших определяли в семи номинациях. Первыми на сцену вышли представители категории «Пляжный бодибилдинг». Они должны иметь широкие плечи и узкую талию, а также проработанную рельефную мускулатуру. Наравне с молодыми бодибилдерами за звание чемпиона соревновались и опытные спортсмены.

Сергею Белову - 59. Он занимается бодибилдингом более 30 лет и до сих пор не теряет мотивации работать над своим телом.

«Есть проблемные места, я их увидел. Надо поработать над собой, чтобы в следующий раз выступить более достойно», - сказал он.

Пока на сцене выступали мужчины, за кулисами девушки готовились к выходу в категории «Фитнес-бикини». Одни отрабатывали эмоциональную составляющую выступления, другие - элементы позирования.

«Мне кажется, что здесь ползала моих знакомых, поэтому для меня это двойная ответственность, должна выложиться на 500%, сделать все, что могу буду стараться», - сказала абсолютная чемпионка Пензенской области по бодибилдингу и фитнесу Алена Лисунова.

Многие участницы турнира признались, что перед соревнованиями сложнее всего было подобрать верный образ, ведь судьи, ни много ни мало, оценивают каждую деталь внешнего вида.

«Главное - выбрать купальник, это самое важное и ответственное мероприятие. Дальше макияж, подбирается индивидуально под каждую девушку, затем придумываются прическа и образ», - рассказала участница чемпионата Пензенской области по бодибилдингу и фитнесу Анна Абашина.

По сумме набранных баллов чемпионский титул в бодибилдинге завоевал Иван Мерешко из Самары. Залогом успеха он считает поддержку семьи, здоровый образ жизни, а также правильную работу над каждой группой мышц.

«Нужно быть сбалансированным, без выпадающих частей тела, достаточно сухим, плюс, конечно, харизма, на сцену нужно выходить победителем», - сказал он.

Среди представителей пляжного бодибилдинга равных не было Никите Бояркину из Пензы. Он стал лучшим среди спортсменов всех категорий.

«Доволен и счастлив. В 2017 году немного отстал от друга, всего на два балла, а в этом он не участвует, поэтому я вышел на первый план», - рассказал спортсмен.

Не менее жаркой получилась конкуренция среди женщин. Участие в категории «Фитнес-бикини» приняли более 30 спортсменок. Несмотря на высокую конкуренцию, чемпионкой стала представительница Пензы Алена Лисунова. Она уверенно выиграла в категории выше 166 см, а в борьбе за титул абсолютной чемпионки оказалась сильнее Марии Федуловой из Самары.