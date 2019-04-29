В Пензе прошел благотворительный забег «Весенняя гроза»

В Пензе прошла «Весенняя гроза». Это традиционный ежегодный благотворительный забег, который уже в третий раз на Олимпийской аллее провел фонд «Караван добрых дел». Все вырученные средства будут направлены на лечение больного ребенка.

Хорошая разминка - залог успеха, уверены участники третьего благотворительного забега «Весенняя гроза». Поэтому перед стартом собравшиеся активно выполнили комплекс несложных упражнений. Открывать состязания, по традиции, доверили самым юным спортсменам. Им предстояло преодолеть дистанцию в один километр.

Эти соревнования носят любительский статус. Забеги проходят по упрощенной программе и на сокращенные дистанции. Мужчины бежали 21 километр, а женщины - десять. «Весенняя гроза» - не просто благотворительная акция, но и замечательная возможность провести время весело и всей семьей.

«Хорошее мероприятие. Хочется, чтобы было больше таких, приятно участвовать. Когда побеждаешь - это такой адреналин», - призналась победительница забега на десять километров Татьяна Гудкова.

Благотворительный забег уже в третий раз организует фонд «Караван добрых дел». Одна из целей этих стартов - помочь семьям, которые воспитывают особенных детей.

«Объявили стартовый взнос - 100 рублей. Все собранные средства пойдут на оплату лечения Поспелова Алексея в реабилитационный центр «Самара», - рассказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области, председатель правления благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.

Все участники акции получили заряд положительных эмоций и подарки от фонда. Помимо развлекательной программы, все желающих угощали горячим чаем и гречневой кашей из полевой кухни.