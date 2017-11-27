27 ноября 2017, 19:21Общество В Пензе прошел благотворительный концерт в поддержку Андрея Немова «Ты знаешь, как хочется жить...» - под таким названием в Пензе прошел благотворительный концерт в поддержку Андрея Немова. О молодом человеке, который борется с тяжелой болезнью, уже рассказывали в сюжетах телеканала «Экспресс». Несколько месяцев назад он попал в серьезную аварию. На реабилитацию родным необходимо собрать несколько сотен тысяч рублей.

Танец пламени на сцене - как олицетворение огня в сердцах родных того, кому этот концерт посвящается. В ДК имени Дзержинского выступали артисты, которые оказались неравнодушны к судьбе одной пензенской семьи. Этим летом 26-летний Андрей Немов попал в страшное ДТП. Он чудом остался жив и почти два месяца был в коме. Теперь парень заново учится жить. Его супруга Аня, родные и друзья собирают деньги на реабилитацию. Многие пензенцы тоже откликнулись и помогли.

«В наших силах помочь и жадничать в этом плане смысла нет. Это еще один сигнал всем людям - быть аккуратнее, внимательнее друг к другу, дорожить каждой минуточкой, проведенной вместе, дорожить тем, что имеем», - сказала участник благотворительного концерта Анна Колобочкина.

Сейчас Андрей находится в центре «Три сестры» в Подмосковье. Там ему обеспечили тщательный ежедневный уход, лечебную гимнастику, массаж и другие необходимые процедуры. У Андрея уже есть первые успехи.

«Его посадили в кресло. Немножко не ровно пока сидит, но уже в кресле его передвигают на процедуры. Делают физиопроцедуры, нажимают на какие-то точки специальные, он расслабляет руки, ноги сгибает-разгибает. Его сажали на специальный велосипед, который крутит за него педали. На сегодняшний день виден результат», - рассказала жена Андрея Анна Немова.

Месяц пребывания в реабилитационном центре стоит около 600 тысяч рублей. Как говорят специалисты, занятия и процедуры необходимо проводить еще как минимум месяц. Поэтому семье Немовых важна любая помощь.

На благотворительный концерт пришли десятки пензенцев. И это не единственная возможность помочь молодому человеку. Всех неравнодушных просят вступить в группу «Андрей Немов. Помощь» в социальной сети «ВКонтакте». Там указаны реквизиты счета, куда можно перечислить средства.

Семья Немова благодарит каждого, кто откликнулся и помог. И обещают, что будут бороться, во что бы то ни стало, пока их Андрей окончательно не поправится и сможет взять на руки дочку.

Общество

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