В Пензе прошел 17-й съезд членов Ассоциации муниципальных образований

Подвести итоги работы в 2018 и определить приоритетные направления работы на 2019 год - задачи, которые решали участники XVII съезда членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Встреча прошла в областной библиотеке имени Лермонтова.

Усовершенствование бюджетной системы муниципалитетов, создание территориального общественного самоуправления, а также участие в областных и федеральных проектах - темы, ставшие основными на 17 съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Более 300 участников - главы районов, предприниматели, инициативные жители, среди них - активные граждане села Чемодановка. За несколько лет на пустыре они смогли создать зону отдыха для жителей одного из микрорайонов.

«Мы понимали, что, объединившись вокруг идеи создания общественного парка на свободной от застройки территории, сможем реализовать ее только своими усилиями. То есть сначала и в мыслях не было о поддержке со стороны. Прежде всего, думали о детях и внуках, о том, что они должны брать пример с взрослых в отношении качества жизни и доброты между людьми», - рассказал председатель жилищного кооператива микрорайона села Чемодановка Анатолий Терехин.

Проект зоны отдыха поддержали на областном уровне. Глава региона отметил, что инициативным жителям будут помогать и впредь, так же, как и муниципальным образованиям в целом.

«Субсидирование бюджетов муниципалитетов сегодня выше, чем когда-либо. Особенно на реализацию различных проектов в 2019 году, не говоря уже об областных программах, которые действуют третий год», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона призвал участников съезда быть внимательнее к проблемам пензенцев, решать оперативно не только вопросы экстренного характера, но и, к примеру, ремонт теплотрасс, дорог, трубопровода, а также не забывать о создании благоприятных современных условий для жизни.