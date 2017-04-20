20 апреля 2017, 09:29Культура В Пензе прошел 12-й концерт в поддержку возрождения Спасского собора В киноконцертном зале «Пенза» прошел благотворительный концерт-презентация виниловой пластинки Губернаторского ансамбля солистов «Старгород» в поддержку строительства Спасского кафедрального собора.

Мероприятие посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Второй год подряд мы организуем благотворительные концерты в поддержку возрождения главной святыни Пензы. И сегодня, завершая серию благотворительных мероприятий, состоится 12-тый концерт. За счет горожан удалось собрать почти миллион рублей, это позволяет нам с уверенностью сказать, что в нашем городе очень много неравнодушных, милосердных, щедрых душой людей, настоящих патриотов своей малой Родины», - отметил он, обращаясь к собравшимся.

Виктор Кувайцев подчеркнул: принимая участие в возрождении храма, мы участвуем и в духовном возрождении России.

«Для каждого из нас - счастье и большая честь внести свой посильный вклад не только строительство храма, но и в духовное возрождение великой России. От всего сердца желаю, чтобы участие в восстановлении Спасского собора стало началом строительства храма в собственной душе. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра в каждый дом», - пожелал он.

Также пензенцев поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, после слов которого началась концертная программа ансамбля «Старгород», сообщили в мэрии.

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