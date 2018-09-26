В Пензе проработают вопрос о материальном стимулировании дружинников

В общественном совете при управлении МВД по региону подвели итоги летней оздоровительной кампании. На встрече общественники отчитались о проделанной работе перед руководством управления.

Что для безопасности детей было сделано летом, рассказала представитель отдела организации участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Ирина Панфилова.

«Были обследованы все лагеря, выявлены недостатки, которых оказалось меньше, чем в 2017 году. Обобщенную информацию направили в правительство Пензенской области и прокуратуру, чтобы нарушения были на контроле и устранялись», - сказала она.

Основной недостаток, на который обратили внимание - отсутствие у некоторых охранников документов, а также отсутствие системы оповещения и эвакуации в некоторых оздоровительных лагерях. Из происшествий - семь самовольных уходов с территории лагеря, шесть из которых совершены воспитанниками Спасского детдома; кроме того, одна утрата мобильного телефона, два случая распития несовершеннолетними спиртного. Один из подростков, которого родителям пришлось забрать домой, в отместку вожатому позвонил и сообщил о готовящемся в лагере взрыве. В конце заседания остановились на теме помощи полицейским дружинников.

«В региональный реестр внесено 178 нарядов дружин - это 2670 человек. Их участие в охране общественности осуществляется в виде патрулей как с сотрудниками ППС, так и с участковыми», - рассказал начальник отдела УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

«Когда говорим о количестве дружинников, то немаловажным будет рассказать об их отношении к делу, участии и заинтересованности в процессе, то есть количественные характеристики подкрепляются результатом», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Чтобы поднять качество работы добровольных народных дружин, руководство УМВД будет прорабатывать вопрос материального стимулирования дружинников.