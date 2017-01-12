12 января 2017, 15:02Происшествия В Пензе пропавшую без вести школьницу нашли Пензенская полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу.

«Утром 12 января полицейские обнаружили разыскиваемую в районе Западной поляны в Пензе. В настоящее время устанавливаются причины ухода несовершеннолетней из дома, а также другие значимые обстоятельства», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, девочка ушла из дома 31 декабря. В полицию ее законные представители обратились 9 января, после того, как их самостоятельные поиски не увенчались успехом, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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