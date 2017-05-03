03 мая 2017, 16:29Общество В Пензе промахнулись и установили рекламный щит на велодорожке В Пензе произошла забавная история с рекламным щитом, который установили на велосипедной дорожке, подумав, что это газон.

О том, что на велодорожке на ул. Окружной появилось препятствие, в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал горожанин.

«Итак «велодорожка» (на фото - между бардюрчиком и газоном) вся в земле, так еще и рекламный стенд поставили прям на нее», - возмутился мужчина.

В мэрии ответили, что рекламная конструкция размещена в соответствии с законом, но с местом ее установки слегка промахнулись.

«Установка конструкции на велодорожке произошла по причине монтажа в зимнее время, когда установление точной границы велосипедной дорожки не представлялось возможным», - пояснил вице-мэр Юрий Ильин.

Щит обещали убрать с дорожки до 20 мая.

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы