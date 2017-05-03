В Пензе промахнулись и установили рекламный щит на велодорожке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 мая 2017, 16:29Общество
В Пензе произошла забавная история с рекламным щитом, который установили на велосипедной дорожке, подумав, что это газон.
О том, что на велодорожке на ул. Окружной появилось препятствие, в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал горожанин.
«Итак «велодорожка» (на фото - между бардюрчиком и газоном) вся в земле, так еще и рекламный стенд поставили прям на нее», - возмутился мужчина.
В мэрии ответили, что рекламная конструкция размещена в соответствии с законом, но с местом ее установки слегка промахнулись.
«Установка конструкции на велодорожке произошла по причине монтажа в зимнее время, когда установление точной границы велосипедной дорожки не представлялось возможным», - пояснил вице-мэр Юрий Ильин.
Щит обещали убрать с дорожки до 20 мая.
03 мая 2017, 19:43Пензенца избил и ограбил собутыльник
03 мая 2017, 19:36В Пензе прошел конкурс среди воспитанников детских домов
03 мая 2017, 19:31Белозерцев вручил пензенцам награды
03 мая 2017, 19:26В Пензе за первые майские праздники поймали почти 100 нетрезвых водителей
03 мая 2017, 19:21В Лунинском районе объявили особый противопожарный режим
03 мая 2017, 19:14Олимпийскую аллею закроют на два дня в связи с обработкой против клещей
03 мая 2017, 19:08На ул. Антонова увеличат проезжую часть до 14 метров
03 мая 2017, 17:57В Заречном возле гаражей нашли завернутое в пакет тело младенца